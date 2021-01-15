Мініатюрний сітікар стане символом "Ренолюції" – стратегії глобальних змін для французького бренду зокрема та групи компаній Renault в цілому.

Renault 5 Prototype – компактний міський електромобіль, джерелом натхнення для якого стала популярна історична модель Renault 5. Французький конкурент Honda e дебютує у серійному вигляді до 2025 року.

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Стилістику оригінальної малолітражки Renault 5 дизайнери передали за рахунок як самої форми кузову, так і дрібніших деталей, таких, як колісні диски, асиметричний проріз у капоті і задній логотип. Передній і задній логотипи електрокара підсвічуються, коли автомобіль “прокидається”. Противотуманні фари в бампері одночасно виконують функцію ходових вогнів, а в задніх ліхтарях є повітряні заслінки. Лючок зарядного порту захований за чорною панеллю на капоті.

Цікавав деталь привертає до себе увагу – логотип Renault, виконаний у вигляді подвоєння фірмового ромбу. Про нову символіку бренду у рамках “Ренолюції” виробник не повідомляв, тож поява такого лого викликає питання. При цьому, концепт кросовера Bigster, підконтрольного бренду Dacia, також продемонстрував новий логотип.

Фото: Renault 5 Prototype / Renault

Повністю цифровий кокпіт, крісла з підсвіткою в підголовниках, оздоблення інтер’єру, що покликане формувати відчуття домашнього затишку – незважаючи на концептуальність прототипа, у ньому немає нічого, що не могло б піти у серію. Тим не менш, жодних технічних подробиць про майбутню новинку поки немає.