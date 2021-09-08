Шоукар вперше з'явився на публіці, демонструючи вигляд майбутнього електричного сітікара з історичним іменем.

Renault 5 Prototype був представлений на початку цього року, разом зі стратегією глобальних змін “Ренолюція”. З тих пір у концепті нічого не змінилось, але на автошоу в Мюнхені французький бренд повідомив терміни виходу серійної “П’ятірки”.

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Поруч з глобальною новинкою – електричним кросовером Megane E-Tech, стенд французького бренду в Мюнхені прикрасили вінтажні хетчбеки Renault 5 та їх сучасна ітерація у формі яскравого електричного концепту Renault 5 Prototype.

З майбутнім хетчбеком Renault хоче “зробити електромобілі широкодоступними по всій Європі”. Він спирається на стиль оригінального автомобіля, перенесений у нову еру директором дизайну Жилем Відалем та його командою.

Фото: електричний хетчбек Renault 5 Prototype / Renault

На заході в Мюнхені відвідувачі змогли познайомитись з цим електрокаром, збудованим на основі електричної версії платформи CMF-B, яка є спільною для останніх Clio, Captur, Nissan Juke та Note. Решта технічних подробиць про електрокар поки тримається в таємниці.

Нове покоління Renault 5 буде випускатись на тому ж заводі, що і його попередник майже 50 років тому. Автовиробник планує збирати близько 400 000 електромобілів щороку. На ринку новинка має з’явитись у 2024 році.