Це друга електрична модель Renault, розроблена з нуля, після ZOE. У продажу новинка з'явиться наступного року.

Renault Megane E-Tech 2022 запропонують з акумуляторами на 40 або 60 кВт. Останній забезпечить пробіг на одному заряді у 470 кілометрів.

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Електричний Megane E-Tech, що межує між кросовером та масивним хетчбеком, є серійною версією минулорічного концепта Megane eVision. Він має подібні пропорції з новим кросовером Nissan Ariya, з яким він ділить платформу CMF-EV та електричний силовий агрегат.

На початку продажів Megane E-Tech Electric буде пропонуватися з акумуляторними батареями потужністю 40 кВт та 60 кВт. Остання забезпечує максимальний запас ходу 470 км. Це приблизно на 20 кілометрів більше, ніж було заявлено для концепту. Електричний двигун на передній осі виробляє 215 к.с.

Французький бренд поки не сказав, чи отримає Megane E-Tech потужний силовий агрегат з повним приводом, як у Nissan Ariya e-4ORCE – з віддачею у 389 к.с. та 600 Нм крутного моменту, який поєднується з акумулятором на 90 кВт. У кросовері Nissan ця батарея забезпечує пробіг у 580 кілометрів на одному заряді. Повнопривідний кросовер прискорюється 0–100 км/год за 5,1 секунди.

Megane E-Tech має висувні ручки передніх дверей та приховані ручками для задніх дверей. Спереду можна бачити тонку лінійну оптику з кутовими лініями ДХВ, а також великий новий логотип Renault. Всередині майже всю передню панель займають екрани. Мінімум фізичних кнопок. Також привертає увагу “квадратне” кермо, яке, здається, є новою тенденцією в автомобільному світі сьогодні.

Новий Megane E-Tech Electric буде випускатися на заводі Renault у Північній Франції. Продажі в Європі почнуться в першій половині 2022 року.

Фото: Renault Megane E-Tech Electric / Renault, Авто24