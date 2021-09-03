Румунська марка заявляє, що з Jogger вона "заново винайшла 7-місний сімейний автомобіль".

Dacia підкреслює свої амбіції в сегменті C за допомогою нової сімейної моделі Jogger, доступної у 5- і 7-місному виконанні.

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Dacia Jogger займає четверте місце в продуктовій стратегії Dacia, після компактного повністю електричного кросовера Spring, нових Sandero та Duster. Тепер настала черга сімейного автомобіл. Запуск нової моделі, є черговим етапом плану, згідно з яким Dacia оновить свою лінійку ще двома новими моделями до 2025 року.

Універсальний сімейний автомобіль Dacia Jogger бере найкраще з кожної категорії: довжину універсала, місткість мінівена та зовнішній вигляд кросовера. Виробник каже, що Jogger грає у власному класі. Іншими словами, не має рівних. Новий член родини Dacia, Jogger пропонує найкраще співвідношення ціни та простору універсального автомобіля.

Фото: Dacia Jogger / Dacia

Dacia Jogger буде доступний з двома двигунами на вибір: новим бензиновим агрегатом TCe 110 та двопаливним газо-бензиновим двигуном ECO-G 100. Пізніше, у 2023 році лінійку поповнить гібридний Jogger і Dacia обіцяє, що він стане “найдоступнішим 7-місним гібридом на ринку”.

Замовлення на Dacia Jogger (в Україні під маркою Renault) планується відкрити в листопаді 2021 року приблизно в 30 країнах, переважно в Європі, а також у Туреччині та Ізраїлі. Машини почнуть прибувати до покупців та дилерів у лютому 2022 року. Публічна прем’єра новинки відбудеться за кілька днів на автосалоні у Мюнхені.