Румынская марка заявляет, что с Jogger она "заново изобрела 7-местный семейный автомобиль".

Dacia подчеркивает свои амбиции в сегменте C с помощью новой семейной модели Jogger, доступной в 5- и 7-местном исполнении.

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Dacia Jogger занимает четвертое место в продуктовой стратегии Dacia, после компактного полностью электрического кроссовера Spring, новых Sandero и Duster. Теперь настал черед семейного автомобиля. Запуск новой модели – это очередной этап плана, согласно которому Dacia обновит свою линейку еще двумя новыми моделями до 2025 года.

Универсальный семейный автомобиль Dacia Jogger берет лучшее из каждой категории: длину универсала, вместительность минивэна и внешний вид кроссовера. Производитель говорит, что Jogger играет в своем классе. Иными словами, не имеет равных. Новый член семьи Dacia, Jogger предлагает лучшее соотношение цены и пространства универсального автомобиля.

Фото: Dacia Jogger / Dacia

Dacia Jogger будет доступен с двумя двигателями на выбор: новым бензиновым агрегатом TCe 110 и многотопливным газо-бензиновым двигателем ECO-G 100. Позже, в 2023 году линейку пополнит гибридный Jogger и Dacia, который обещает, что он станет “самым доступным 7-местным гибридом на рынке”.

Заказ на Dacia Jogger (в Украине под маркой Renault) планируется открыть в ноябре 2021 года примерно в 30 странах, преимущественно в Европе, а также в Турции и Израиле. Машины начнут прибывать к покупателям и дилерам в феврале 2022 года. Публичная премьера новинки состоится через несколько дней на автосалоне в Мюнхене.