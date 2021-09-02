Европейская версия модели отличается от глобальной технически и в аспектах дизайна. Именно такой Sportage будут продавать в Украине.

Компания Kia раскрыла всю информацию о Sportage пятого поколения в европейской версии. Главное отличие модели для Европы – укороченная длина кроссовера.

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Европейцам Kia Sportage 2021 предложат с несколькими силовыми установками, включая три гибридные. Также предусмотрено спортивное исполнение GT-Line, в котором автомобиль показан на фотографиях и видео.

Длина европейского Sportage составляет 4515 мм, что на 145 мм меньше, чем у глобальной версии. 75 мм сократилась и колесная база – до 2680 мм Ширина – 1865 мм, высота – 1645 мм.

Внешне европейский Sportage отличается от заокеанских версий большими воздухозаборниками спереди, другим рисунком решетки радиатора, меньшим задним бампером и более широкой задней стойкой. Опционально кроссовер может иметь крышу черного цвета. Фирменная оптика с характерной светодиодной подписью перешла от глобального кроссовера без изменений. На выбор предложат колесные диски на 17, 18 или 19 дюймов в шести дизайнах.

Фото: Kia Sportage пятого поколения / Kia

Внутри изменения между версиями менее заметны. Здесь тот самый изогнутый экранный блок, объединяющий дисплей приборной панели и тачскрин мультимедийной системы. Разница же – в свободном пространстве, которого стало чуть меньше. Немного уменьшился и багажный отсек – он вмещает 591 литр клади, а не 637 литров, как глобальная модель.

На вершину линейки силовых агрегатов для нового поколения Sportage производитель ставит плагин-гибрид (PHEV) на основе турбомотора 1.6 T-GDI. Эта же установка используется в новых Tucson и Sorento. Совокупная отдача агрегата составляет 265 лошадиных сил.

Тот же мотор 1.6 T-GDI также работает в составе комбинированной силовой установки HEV, которая использует бензиновый двигатель в качестве генератора. Установка с 44,2-киловаттным электромотором развивает мощность в 230 лошадиных сил. Третий тип гибридной установки с тем же 1,6-литровым агрегатом будет предложен в двух вариантах мощности: на 150 или 180 лошадиных сил. Кроме того, для Sportage также будет доступен 1,6-литровый дизельный мотор в двух вариантах форсировки: на 115 или 136 лошадиных сил.

Kia Sportage 2021 будет иметь хороший набор базового оснащения и еще больше систем в списке опций. В оснащение кроссовера включены роботизированная подвеска ECS, система выбора режимов езды Terrain Mode, комплекс DriveWise с интеллектуальным круиз-контролем, ассистент движения по магистрали с контролем дистанции, ассистент дистанционной парковки и система кругового обзора.

Sportage GT-Line, хотя и будет выглядеть "бодрее", на самом деле спортивнее не станет, поскольку технически не будет отличаться от версии, на которой основан.

Публичная презентация европейского Kia Sportage состоится на автосалоне в Мюнхене, кроссовер будет представлен на стенде Kia с 7 по 12 сентября. На рынок автомобиль выйдет до конца нынешнего года.