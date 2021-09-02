Європейська версія моделі відрізняється від глобальної технічно й в аспектах дизайну. Саме такий Sportage продаватимуть в Україні.

Компанія Kia розкрила усю інформацію про Sportage п'ятого покоління в європейській версії. Головна відмінність моделі для Європи – вкорочена довжина кросовера.

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Європейцям Kia Sportage 2021 запропонують з кількома силовими установками, включаючи три гібридні. Також передбачене спортивне виконання GT-Line, в якому автомобіль показано на фотографіях та відео.

Довжина європейського Sportage становить 4515 мм, що на 145 мм менше, ніж у глобальної версії. На 75 мм скоротилась і колісна база – до 2680 мм. Ширина – 1865 мм, висота – 1645 мм.

Зовні європейський Sportage відрізняється від заокеанських версій більшими повітрозабірниками спереду, іншим малюнком решітки радіатора, меншим заднім бампером та ширшою задньою стійкою. Опційно кросовер може мати дах чорного кольору. Фірмова оптика з характерним світлодіодним підписом перейшла від глобального кросовера без змін. На вибір запропонують колісні диски на 17, 18 або 19 дюймів у шести дизайнах.

Фото: Kia Sportage п’ятого покоління / Kia

Всередині зміни між версіями менш помітні. Тут той самий вигнутий екранний блок, що об’єднує дисплей приладової панелі та тачскрін мультимедійної системи. Різниця ж – у вільному просторі, якого стало трохи менше. Трохи зменшився і багажний відсік – він вміщує 591 літр поклажі, а не 637 літрів, як глобальна модель.

На вершину лінійки силових агрегатів для нового покоління Sportage виробник ставить плагін-гібрид (PHEV) на основі турбомотора 1.6 T-GDI. Ця ж установка використовується у нових Tucson та Sorento. Сукупна віддача агрегата складає 265 кінських сил.

Той самий мотор 1.6 T-GDI також працює у складі комбінованої силової установки HEV, яка використовує бензиновий двигун у якості генератора. Установка з 44,2-кіловатним електромотором розвиває потужність у 230 кінських сил. Третій тип гібридної установки з тим же 1,6-літровим агрегатом буде запропонований у двох варіантах потужності: на 150 або 180 кінських сил. Крім того, для Sportage також буде доступний 1,6-літровий дизельний мотор у двох варіантах форсування: на 115 або 136 кінських сил.

Kia Sportage 2021 матиме гарний набір базового оснащення і ще більше систем у списку опцій. В оснащення кросовера включено роботизовану підвіску ECS, систему вибору режимів їзди Terrain Mode, комплекс DriveWise з інтелектуальним круїз-контролем, асистент руху по магістралі з контролем дистанції, асистент дистанційного паркування та система кругового огляду.

Sportage GT-Line, хоча і виглядатиме “бадьоріше”, насправді спортивнішим не буде, оскільки технічно не відрізнятиметься від версії, на якій заснований.

Прилюдна презентація європейського Kia Sportage відбудеться на автосалоні в Мюнхені, кросовер буде представлений на стенді Kia з 7 по 12 вересня. На ринок автомобіль вийде до кінця нинішнього року.