Абсолютно нову модель румунська марка обіцяє розкрити вже цього тижня на автосалоні IAA в Мюнхені.

Dacia Jogger буде великим семимісним універсалом, який прийде на зміну застарілому Logan MCV, а разом з ним і Logan. Новинку презентують 3 вересня онлайн, а 6 вересня – у Мюнхені, разом з оновленою лінійкою моделей на стенді Dacia.

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Судячи з оприлюднених тізерів, новинка виглядатиме, як традиційна версія Stepway, а за дизайном є чимось середнім між Sandero Stepway та Duster. До презентації Dacia Jogger залишились лічені дні й автовиробник запустив зворотний відлік до цієї події на своєму сайті.

В основу Dacia Jogger ляже платформа CMF-B від Renault-Nissan. В салоні, залежно від комплектації буде сім або п'ять місць. Ймовірно, передня частина салону новинки буде максимально близькою до актуального Sandero Stepway. Цікавою деталлю стануть кріплення рейлінгів на даху, які можна повертати та виставляти поздовжньо і поперечно.

На вересневому автосалоні у Мюнхені також може дебютувати ще одна довгоочікувана новинка від Dacia – великий кросовер Bigster. Компанію їм складуть електричний кросовер Spring, нове покоління Duster та оновлені Sandero й Sandero Stepway.