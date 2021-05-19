Патентні знімки демонструють майже повну ідентичність серійної моделі з концептом.

На початку цього року Renault представила свій проект “Ренолюція”, з яким прагне підняти французький бренд і ті, що знаходяться під його контролем, на новий рівень.

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Одним з найуспішніших брендів під егідою Renault є румунська марка Dacia. Бренд, який колись був практично невідомим за межами внутрішнього ринку, зараз є постійним бестселером в Європі у певних сегментах. Це доводить очевидний факт, що люди все ще хочуть отримати якомога більше автомобіля за якомога менше грошей.

Під час презентації Renaulution цього січня, Dacia представила концептуальний автомобіль, який запропонував дуже влучну візуалізацію того, що очікувалося від румунського виробника протягом наступних років – додати в лінійку щось трохи дорожче і краще за Duster. Новий кросовер отримав назву “Бігстер” і патентні знімки доводять, що це був не просто концепт.

На отриманих зображеннях можна побачити, що Dacia практично повністю переносить концепт на серійну модель. Єдиними очевидними відмінностями між ними є колеса (набагато менші на моделях серійного виробництва), оздоблення задньої віконної стійки (зник фальшивий пластиковий вентиляційний отвір, що був у концепта), рейлінги на даху (екстравагантні деталі концепта замінені деталями, схожими на ті, що є у Duster) та відсутність підсвіченого логотипу на решітці. При цьому логотип на патентних зображеннях ми бачимо вже новий.

Фото: патентні зображення Dacia Bigster / Autofácil

Про силові агрегати для Bigster інформації поки немає, однак, швидше за все, вибір буде зосереджений на невеликих бензинових двигунах із турбонаддувом, можливо з гібридними варіантами, а потужність становитиме близько 150 кінських сил.

Дебют серійної версії Bigster очікується наступного року, але до того часу ми дізнаємось більше про нову модель Dacia. Враховуючи амбіції компанії Renault просунути марку на сходинку вище, можна очікувати, що Bigster стане більш доступною альтернативою Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Ford Kuga або Volkswagen Tiguan.