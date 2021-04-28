Недорогому кросоверу румунської марки вдалося показати непоганий результат.

Іспанський портал km77 перевірив маневреність нового електрокара Dacia Spring у лосиному тесті. Кросоверу вдалось показати кращі результати, ніж у багатьох батарейних суперників.

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В ході першої спроби на швидкості 74 кілометри на годину, водій Dacia Spring не впорався з креном і збив кросовером два конуси. Кращою спробою став заїзд на швидкості 77 кілометрів на годину: водієві довелося постаратися, але він все ж зміг вирівняти автомобіль, після різкої зміни курсу і повернення в смугу руху, не зачепивши жодної перешкоди.

У загальному заліку найдешевший електричний кросовер Європи продемонстрував кращу керованість, ніж Honda e та Seat Mii – аналог Volkswagen e-Up!. Електрокар Honda впорався з тестом на швидкості 75 кілометрів на годину, а Seat показав добру керованість лише на швидкості у 70 кілометрів на годину.

Експерти зазначили, що навіть на великій швидкості жодне колесо Spring не відірвалось від асфальту, однак розкритикували роботу електронних систем і додали, що недосвідчений водій навряд чи зміг би домогтися такого результату.

В Іспанії Dacia Spring коштує від 17 350 євро, а з урахуванням державних субсидій, ціна може бути знижена до 10 350 євро, що робить його найдоступнішим електричним кросовером на ринку. Кросовер оснащується електромотором потужністю 45 кінських сил і 125 ньютон-метрів крутного моменту, а також літій-іонним акумулятором на 26,8 кіловат-години, який забезпечує 225 кілометрів пробігу на одному заряді.