Недорогому кроссоверу румынской марки удалось показать неплохой результат.

Испанский портал km77 проверил маневренность нового электрокара Dacia Spring в лосином тесте. Кроссоверу удалось показать лучшие результаты, чем у многих соперников.

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В ходе первой попытки на скорости 74 километра в час, водитель Dacia Spring не справился с креном и сбил кроссовером два конуса. Лучшей попыткой стал заезд на скорости 77 километров в час: водителю пришлось постараться, но он все же смог выровнять автомобиль, после резкой смены курса и возвращения в полосу движения, не задев ни одной преграды.

В общем зачете самый дешевый электрический кроссовер Европы продемонстрировал лучшую управляемость, чем Honda e и Seat Mii – аналог Volkswagen e-Up!. Электрокар Honda справился с тестом на скорости 75 километров в час, а Seat показал хорошую управляемость только на скорости в 70 километров в час.

Эксперты отметили, что даже на большой скорости ни одно колесо Spring не оторвалось от асфальта, однако раскритиковали работу электронных систем и добавили, что неопытный водитель вряд ли смог бы добиться такого результата.

В Испании Dacia Spring стоит от 17 350 евро, а с учетом государственных субсидий, цена может быть снижена до 10 350 евро, что делает его самым доступным электрическим кроссовером на рынке. Кроссовер оснащается электромотором мощностью 45 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента, а также литий-ионным аккумулятором на 26,8 киловатт-часа, который обеспечивает 225 километров пробега на одном заряде.