Японский бренд провел эксперимент, в ходе которого водители были ослеплены на 4,6 секунды.

Lexus решил наглядно продемонстрировать опасность вождения с отвлекающими факторами, самым распространенным из которых сегодня является смартфон. Прочитать сообщение, ответить на сообщение, проверить почту, включить музыку – в среднем водителю требуется 4,6 секунды, чтобы проверить свой телефон, когда он получает текст за рулем. Это почти пять секунд, когда внимание водителя не сосредоточено на дороге.

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Чтобы доказать, насколько это может быть опасно, Lexus оснастил кроссовер NX електрохроматичними окнами и посадил обычных людей за руль на закрытой дороге для тестовой езды. Окна используют технологию, которая позволяет делать стекло полностью непрозрачным. Это означало, что в течение 4,6 секунд водители не могли видеть дорогу впереди – так же, как водители отвлекаются на смартфон.

Lexus не сообщал участникам эксперимента, что будет ослеплять их на определенное время, поэтому паника от неожиданной невозможности обзора – вполне реальна. А главное, что эксперимент доказывает, что при скорости в 55 миль в час (88 км/ч) достаточно 4,6 секунды для того, чтобы проехать расстояние длины футбольного поля. Не нужно быть футболистом, чтобы понимать, что на такой дистанции случиться может все что угодно.

“Lexus хочет повысить уровень безопасности за рулем, изменив представление о текстовых сообщениях во время вождения”, – сказал Виней Шахани, вице-президент по маркетингу Lexus. “Даже самые современные системы безопасности на дороге сегодня не могут заменить внимание водителя”.