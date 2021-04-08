Японський бренд провів експеримент, у ході якого водії були засліплені на 4,6 секунди.

Lexus вирішив наочно продемонструвати небезпеку водіння з відволікаючими факторами, найпоширенішим з яких сьогодні є смартфон. Прочитати повідомлення, відповісти на повідомлення, перевірити пошту, увімкнути музику – в середньому водію потрібно 4,6 секунди, щоб перевірити свій телефон, коли він отримує текст за кермом. Це майже п’ять секунд, коли увага водія не зосереджена на дорозі.

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Щоб довести, наскільки це може бути небезпечно, Lexus обладнав кросовер NX електрохроматичними вікнами і посадив звичайних людей за кермо на закритій дорозі для тестової їзди. Вікна використовують технологію, яка дозволяє робити скло повністю непрозорим. Це означало, що протягом 4,6 секунд водії не могли бачити дорогу попереду – так само, як водії, що відволікаються на смартфон.

Lexus не повідомляв учасникам експерименту, що засліплюватиме їх на певний час, тому паніка від несподіваної неможливості огляду – цілком реальна. А головне, що експеримент доводить, що при швидкості у 55 миль на годину (88 км/год) достатньо 4,6 секунди для того, щоб проїхати відстань довжини футбольного поля. Не потрібно бути футболістом, аби розуміти, що на такій дистанції трапитись може все що завгодно.

“Lexus хоче підвищити рівень безпеки за кермом, змінивши уявлення про текстові повідомлення під час водіння”, – сказав Віней Шахані, віце-президент з маркетингу Lexus. “Навіть найсучасніші системи безпеки на дорозі сьогодні не можуть замінити увагу водія”.