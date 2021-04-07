У рекламному відео для свого електромобіля ID4 німецький автовиробник використав "заборонений прийом", показавши машину конкурента в невигідному для останнього світлі.

Американський підрозділ Volkswagen знову опинився в центрі уваги, через свою рекламу. Volkswagen USA дісталось за “зміну назви” на Voltswagen, але це не зупинило американців від випуску рукламного відео, в якому японський бензиной автомобіль з'являється в кадрі з наліпкою “я люблю природу”.

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Не виключено, що американці по-своєму сприйняли заклик французьких екологів з "Всесвітнього фонду дикої природи" до подолання засилля реклами позашляховиків з дизельними і бензиновими моторами. У WWF вважають, що автовиробники маніпулюють громадською думкою, рекламуючи позашляховики. Безпека машин з високим кліренсом перебільшена, оскільки, ризик потрапляння в ДТП за кермом таких машин на десять відсотків вищий, при цьому саме кросовери і позашляховики забруднюють навколишнє середовище сильніше за інші типи легкових авто.

Так чи інакше, YouTube-канал Volkswagen USA оприлюднив відео, в якому електричний Volkswagen ID4 виставляється кращим за Subaru Outback. В ході 30-секундного ролика Volkswagen розповідає, що електричний ID4 є кращим вибором в якості сімейного автомобіля. На кадрах заміської поїздки лісом, де безшумний електромотор дозволяє насолодитися звуками дикої природи, повз електричний кросовер проїжджає брудний Subaru Outback, на кормі якого можна помітити наліпку з написом “Я люблю природу”.