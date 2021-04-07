В рекламном видео своего электромобиля ID4 немецкий автопроизводитель использовал "запрещенный прием", показал машину конкурента в невыгодном для последнего свете.

Американское подразделение Volkswagen снова оказалось в центре внимания, из-за своей рекламы. Voltswagen USA досталось за "изменение названия" на Voltswagen, но это не остановило американцев от выпуска рекламного видео, в котором японский бензиновый автомобиль появляется в кадре с наклейкой "я люблю природу".

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Не исключено, что американцы по-своему восприняли призыв французских экологов из "Всемирного фонда дикой природы" к преодолению засилья рекламы внедорожников с дизельными и бензиновыми моторами. В WWF считают, что автопроизводители манипулируют общественным мнением, рекламируя внедорожники. Безопасность машин с высоким клиренсом преувеличена, поскольку риск попадания в ДТП за рулем таких машин на десять процентов выше, при этом именно кроссоверы и внедорожники загрязняют окружающую среду сильнее других типов легковых авто.

Так или иначе, YouTube-канал Volkswagen USA обнародовал видео, в котором электрический Volkswagen ID4 выставляется лучше Subaru Outback. В ходе 30-секундного ролика Volkswagen рассказывает, что электрический ID4 является лучшим выбором в качестве семейного автомобиля. На кадрах загородной поездки по лесу, где бесшумный электромотор позволяет насладиться звуками дикой природы, мимо электрического кроссовера проезжает грязный Subaru Outback, на корме которого можно заметить наклейку с надписью "Я люблю природу".