Французские экологи WWF возмущены тем, что производители рекламируют кроссоверы, как автомобили для единения с природой, замалчивая тот факт, что во Франции сегмент SUV является вторым по значимости источником вредных веществ.

Активисты французского отделения WWF подсчитали, что в 2019 году 42 процента рекламного бюджета крупнейших автопроизводителей – около 1,8 миллиарда евро – были потрачены на продвижение кроссоверов и внедорожников. Ежедневно 3 часа 50 минут эфирного времени тратится на перечисление преимуществ внедорожников перед другими типами автомобилей. Ежедневно 18 страниц в журналах – это продвижение внедорожников и кроссоверов.

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В WWF считают, что автопроизводители манипулируют общественным мнением. Безопасность машин с высоким клиренсом преувеличена, поскольку, по данным страховой компании AXA, риск попадания в ДТП за рулем таких машин на десять процентов выше. Второй аргумент, которым пользуются в рекламе внедорожников, это активный отдых, однако именно кроссоверы и внедорожники загрязняют окружающую среду сильнее других типов авто.

Экологические активисты предложили ввести дополнительный налог для производителей автомобилей снаряженной массой больше 1400 килограммов, однако власти увеличили лимит до 1800 килограммов. Сейчас WWF предлагает законодательно ограничить рекламу тяжелых внедорожников и кроссоверов и стимулировать автопроизводителей продвигать более экологичный транспорт.

Между тем спрос в сегменте внедорожников продолжает расти и автогиганты не спешат отказываться от рекламы подоходного товара. Хотя и электрических внедорожников становится все больше.