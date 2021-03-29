Французькі екологи WWF обурені тим, що виробники рекламують кросовери, як автомобілі для єднання з природою, замовчуючи той факт, що у Франції сегмент SUV є другим за значимістю джерелом шкідливих речовин.

Активісти французького відділення WWF підрахували, що у 2019 році 42 відсотки рекламного бюджету найбільших автовиробників – близько 1,8 мільярда євро – були витрачені на просування кросоверів і позашляховиків. Щодня три години 50 хвилин ефірного часу витрачається на перерахування переваг позашляховиків перед іншими типами автомобілів. Щодня 18 сторінок у журналах – це просування позашляховиків і кросоверів.

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У WWF вважають, що автовиробники маніпулюють громадською думкою. Безпека машин з високим кліренсом перебільшена, оскільки, за даними страхової фірми AXA, ризик потрапляння в ДТП за кермом таких машин на десять відсотків вищий. Другий аргумент, яким користуються в рекламі позашляховиків, це активний відпочинок, однак саме кросовери і позашляховики забруднюють навколишнє середовище сильніше за інші типи авто.

Екологічні активісти запропонували ввести додатковий податок для виробників автомобілів спорядженою масою понад 1400 кілограмів, однак влада збільшила ліміт до 1800 кілограмів. Зараз WWF пропонує законодавчо обмежити рекламу важких позашляховиків і кросоверів і стимулювати автовиробників просувати більш екологічний транспорт.

Тим часом попит в сегменті позашляховиків продовжує рости і автогіганти не поспішають відмовлятися від реклами прибуткового товару. Хоча й електричних позашляховиків стає дедалі більше.