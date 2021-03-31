У офіційному прес-релізі, опублікованому на американському сайті вказано, що Volkswagen of America незабаром буде іменуватися Voltswagen of America. Ребрендинг запланований на травень цього року.

Американський підрозділ Volkswagen AG у вівторок опублікував заяву, в якій зазначив, що змінить назву на Voltswagen. Однак пізніше з'ясувалось, що назва "Voltswagen of America" була лише маркетинговим трюком, покликаним привернути увагу до планів компанії щодо електромобілів.

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У автокомпанії заявляють, що прес-реліз про зміну назви “випадково” просочився у ЗМІ. Він був оприлюднений 29 березня, а потім був знятий. І хоча оголошення з’явилось за три дні до 1 квітня, це явно не було жартом. Наступного дня Volkswagen випустив ще один реліз, у якому навіть була цілком серйозна цитата шефа VW of America Скотта Кеога.

“Можливо, ми міняємо букву K на T, але ми не змінюємо прагнення бренду створювати кращі в своєму класі автомобілі для водіїв у всьому світі”, – сказав Скотт Кеог, президент Volkswagen of America.

Замість “фольк” – “людей”, в основі нового найменування лежить слово “вольт”, що позначає одиницю вимірювання електричного потенціалу і символізує перехід на електротягу. Volkswagen Group має намір розширювати лінійку “батарейних” автомобілів і до 2029 року група матиме в лінійках усіх своїх брендів близько 70 електрокарів.

Reuters та Wall Street Journal повідомляють, що автовиробник планує оголосити, що зміна назви була лише жартом, хоча й передчасним.