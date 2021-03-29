Перший мільярдер В’єтнаму Фам Нят Вионг заробив свій стартовий капітал в Україні. Тепер він інвестує у створення електричних кросоверів, але вже у В’єтнамі.

В'єтнамський електромобільні стартп VinFast, який належить підприємцю Фам Нят Вионг (колись цей бізнесмен жив в Україні і навіть створив добре відомий бренд локшини швидкого приготування "Мівіна"), виводить на ринок нову машину - VF e34.

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Вона наділена скромними характеристиками, проте пропонується на цікавих умовах і за доступну ціну. VF e34 - це кросовер довжиною 4300 мм, шириною 1 793 мм і висотою 1613 мм, колісна база - 2611 мм. Дорожній просвіт у новинки становить 180 мм, розмір коліс - 18 дюймів. За рух в'єтнамського електрокросса відповідає мотор на 150 к.с. і 242 Нм, його живить батарея ємністю 42 кВтг, якої вистачає на 300 км пробігу. Привід у кросовера - передній. Маса авто - 1490 кг.

Оснащення VF e34 включає, крім іншого, систему попередження про виїзд з смуги руху, моніторинг сліпих зон, мультимедійну систему, камеру заднього виду, передній і задній парктронік, автоматичне включення світла, підігрів крісел і керма.

Виробник дає на автомобіль гарантію в 10 років. Ціна VF e34 в рідному для нього В'єтнамі - 30 тис. доларів. Правда, це без батареї: останню пропонується взяти в оренду за 63 долари. Коли деградація акумулятора перевалить за 30%, VinFast безкоштовно замінить його на новий.

За перші 12 годин на VF e34 поступило майже 4 000 замовлень. Поставки новинки на домашньому ринку почнуться в листопаді, а в наступному році її можуть вевесті на ринки США, Канади та Європи.