Первый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг заработал свой стартовый капитал в Украине. Теперь он инвестирует в создание электрических кроссоверов, но уже во Вьетнаме.

Вьетнамский электромобильные стартп VinFast, который принадлежит предпринимателю Фам Нят Выонгу (когда-то этот бизнесмен жил в Украине и даже создал хорошо известный бренд лапши быстрого приготовления "Мивина"), выводит на рынок новую машину VF e34.

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Она наделена скромными характеристиками, однако предлагается на интересных условиях и за доступную цену. VF e34 – это кроссовер длиной 4300 мм, шириной 1 793 мм и высотой 1613 мм, колесная база – 2611 мм. Дорожный просвет у новинки составляет 180 мм, размер колес – 8 дюймов. За движение вьетнамского электрокросса отвечает мотор на 150 л. с. и 242 Нм, его питает батарея емкостью 42 кВтч, которой хватает на 300 км пробега. Привод у кроссовера – передний. Масса авто – 1490 кг.

Оснащение VF e34 включает, помимо прочего, систему предупреждения о выезде из полосы движения, мониторинг слепых зон, мультимедийную систему, камеру заднего вида, передний и задний парктроник, автоматическое включение света, подогрев кресел и руля.

Производитель дает на автомобиль гарантию в 10 лет. Цена VF e34 в родном для него Вьетнаме – 30 тыс. долларов. Правда, это без батареи: последнюю предлагается взять в аренду за 63 доллара. Когда деградация аккумулятора перевалит за 30%, VinFast бесплатно заменит его на новый.

За первые 12 часов на VF e34 поступило почти 4 000 заказов. Поставки новинки на домашнем рынке начнутся в ноябре, а в следующем году ее могут вывести на рынки США, Канады и Европы.