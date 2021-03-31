В официальном пресс-релизе, опубликованном на американском сайте указано, что Volkswagen of America вскоре будет именоваться Voltswagen of America. Ребрендинг запланирован на май этого года.

Американское подразделение Volkswagen AG во вторник опубликовало заявление, в котором отметило, что сменит название на Voltswagen. Однако позже выяснилось, что название "Voltswagen of America" было лишь маркетинговым трюком, призванным привлечь внимание к планам компании относительно электромобилей.

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В автокомпании заявляют, что пресс-релиз о смене названия “случайно” просочился в СМИ. Он был обнародован 29 марта, а затем был снят. И хотя объявление появилось за три дня до 1 апреля, это явно не было шуткой. На следующий день Volkswagen выпустил еще один релиз, в котором даже была вполне серьезная цитата шефа VW of America Скотта Кеога.

“Возможно, мы меняем букву K на T, но мы не меняем стремление бренда создавать лучшие в своем классе автомобили для водителей во всем мире”, – сказал Скотт Кеог, президент Volkswagen of America.

Вместо "фольк” – “людей”, в основе нового наименования лежит слово "вольт", обозначающее единицу измерения электрического потенциала и символизирующее переход на электротягу. Volkswagen Group намерена расширять линейку "батарейных" автомобилей и к 2029 году группа будет иметь в линейках всех своих брендов около 70 электрокаров.

Reuters и Wall Street Journal сообщают, что автопроизводитель планирует объявить, что изменение названия было лишь шуткой, хотя и преждевременной.