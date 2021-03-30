Компанія Volkswagen в світлі пріоритетних напрямків автоіндустрії на електрифікацію планує перейменуватися в Voltswagen.

Про це пише USA Today з посиланням на вже видалену новина на офіційному сайті марки. Інсайдер, який побажав залишитися невідомим підтвердив, що це дійсно так.

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Новину з офіційного сайту Volkswagen швидко видалили. Однак видання встигло її помітити і попросило прокоментувати ситуацію. Офіційні особи дати їх відмовилися. При цьому джерело в компанії підтвердило: це не першотравневий жарт, не "качка" і не результат хакерської атаки. "Вольтсвагенами" стануть електричні моделі, тоді як на машинах з ДВС залишиться стара емблема і стара назва марки.

Заміна всього однієї літери виглядає витонченим ходом. Загальна впізнаваність бренду від цього не постраждає: більшість за звичкою будуть читати назву по-старому, не помічаючи змін. А корінь Volt, між тим, послужить відсиланням до електричної темі. Після дізельгейта німецький концерн хоче якомога швидше піти від асоціацій з двигунами внутрішнього згоряння.

Компанія планує таким способом підкреслити ті величезні інвестиції, що вона спрямовує на електромобілі. При цьому ключові цінності залишаться незмінними: робити в кожному сегменті комфортабельні, технологічні та зручні автомобілі.

Volkswagen має намір випустити силами входять до складу концерну брендів 70 електричних моделей до 2029 року. До 2025-го щорічні продажі "зелених" машин повинні складати мільйон штук.

Раніше стало відомо, що Volkswagen може включитися в гонку електропікапов в Північній Америці. Такий розвиток ситуації не виключив старший віце-президент американського підрозділу компанії Хайн Шафер. Платформа MEB, яку Volkswagen використовує для своєї лінійки електрокарів, потенційно дозволяє побудувати на її базі пікап розмірами від компактного до великогабаритного. Таким чином, концепт Atlas Tanoak, представлений ще в 2018 році, все ж може стати серійним.