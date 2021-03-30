Компания Volkswagen в свете приоритетных направлений автоиндустрии на электрификацию планирует переименоваться в Voltswagen.

Об этом пишет USA Today со ссылкой на уже удаленную новость на официальном сайте марки. Инсайдер, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что это действительно так.

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Новость с официального сайта Volkswagen быстро удалили. Однако издание успело ее заметить и попросило прокомментировать ситуацию. Официальные лица дать комментарии отказались. При этом источник в компании подтвердил: это не первомайская шутка, не "утка" и не результат хакерской атаки. “Вольтсвагенами” станут электрические модели, тогда как на машинах с ДВС останется старая эмблема и старое название марки.

Замена всего одной буквы выглядит изящным ходом. Общая узнаваемость бренда от этого не пострадает: большинство по привычке будут читать название по старинке, не замечая изменений. А корень Volt, между тем, послужит отсылкой к электрической теме. После дизельгейта немецкий концерн хочет как можно скорее уйти от ассоциаций с двигателями внутреннего сгорания.

Компания планирует таким способом подчеркнуть те огромные инвестиции, которые она направляет на электромобили. При этом ключевые ценности останутся неизменными: делать в каждом сегменте комфортабельные, технологичные и удобные автомобили.

Volkswagen намерена выпустить силами входящих в состав концерна брендов 70 электрических моделей к 2029 году. К 2025 году ежегодные продажи “зеленых” машин должны составлять миллион штук.

Ранее стало известно, что Volkswagen может включиться в гонку электропикапов в Северной Америке. Такое развитие ситуации не исключил старший вице-президент американского подразделения компании Хайн Шафер. Платформа MEB, которую Volkswagen использует для своей линейки электрокаров, потенциально позволяет построить на ее базе пикап размерами от компактного до крупногабаритного. Таким образом, концепт Atlas Tanoak, представленный еще в 2018 году, все же может стать серийным.