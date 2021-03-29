Китайская компания Great Wall уже много лет исследует и экспериментирует с водородными топливными элементами. Похоже, что этап испытаний выходит на финишную прямую – вскоре китайцы обещают показать готовый кроссовер.

Как отмечает Bloomberg, компания намерена предложить свою первую модель на основе водородных топливных ячеек к концу 2021 года. В качестве рекламного хода машины такого типа будут допущены к обслуживанию зимних Олимпийских игр 2022 года.

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Компания за последние пять лет вложила 305 миллионов долларов в разработку технологий, которые позволяют перевести на использование водородных топливных ячеек не только автомобильный транспорт, но и железнодорожный, а также морской. К 2025 году Great Wall рассчитывает войти в тройку мировых лидеров по продажам легковых автомобилей на водородных топливных элементах.

В отличие от аккумуляторных электромобилей, они позволяют восстановить запас хода в несколько сотен километров за считанные минуты. Большегрузному транспорту они обеспечивают больший запас хода по сравнению с аккумуляторными силовыми установками. Китайские власти также уделяют большое внимание развитию грузового и городского пассажирского транспорта на водородном топливе. КНР рассчитывает увеличить численность автопарка машин на водородных топливных элементах до миллиона единиц к концу 2030 года.

Корпорация SAIC в ближайшие пять лет также намерена вывести на рынок не менее десяти моделей на водородных топливных элементах, а к середине десятилетия она претендует занять 10% домашнего рынка. Основной проблемой развития данного вида транспорта пока остается высокая стоимость транспортировки и хранения водорода, а также безопасность заправочных станций.