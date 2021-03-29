Китайська компанія Great Wall вже багато років досліджує та експериментує з водневими паливними елементами. Схоже, що етап випробувань виходить на фінішну пряму – невдовзі китайці обіцяють показати готовий кроссовер.

Як зазначає Bloomberg, компанія має намір запропонувати свою першу модель на основі водневих паливних осередків до кінця 2021 року. Як рекламний хід машини такого типу будуть допущені до обслуговування зимових Олімпійських ігор 2022 року.

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Компанія за останні п'ять років вклала 305 мільйонів доларів у розробку технологій, що дозволяють перевести на використання водневих паливних осередків не тільки автомобільний транспорт, але і залізничний, а також морський. До 2025 року Great Wall розраховує увійти до трійки світових лідерів з продажу легкових автомобілів на водневих паливних елементах.

На відміну від акумуляторних електромобілів, вони дозволяють відновити запас ходу у кілька сотень кілометрів за лічені хвилини. Великовантажному транспорту вони забезпечують більший запас ходу у порівнянні з акумуляторними силовими установками. Китайська влада також приділяє велику увагу розвитку вантажного і міського пасажирського транспорту на водневому паливі. КНР розраховує збільшити чисельність автопарку машин на водневих паливних елементах до мільйону одиниць до кінця 2030 року.

Корпорація SAIC у найближчі п'ять років також має намір вивести на ринок не менше десяти моделей на водневих паливних елементах, а до середини десятиліття вона претендує зайняти 10% домашнього ринку. Основною проблемою розвитку даного виду транспорту поки залишається висока вартість транспортування та зберігання водню, а також безпека заправних станцій.