Компанія Xiaomi зареєструвала в місцевому патентному відомстві нові торгові марки – Xiaomi Auto і Xiaomi Automobile.

І хоча сама по собі реєстрація нічого не означає, поява цих даних на хвилі чуток про старт робіт над власними електромобілями змушує думати, що компанія серйозно взялася за новий для себе напрям.

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Нагадаємо, рівно тиждень тому ЗМІ рапортували про те, що роботи над електромобілем Xiaomi стартують протягом 1-2 місяців (швидше за все, у квітні), а відповідальним за проект призначений ветеран Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan), який стояв біля витоків Xiaomi TV – найприбутковішого бізнесу після мобільних пристроїв. Ван Чуань вже нібито набирає персонал з-поміж працівників автомобільної сфери Китаю.

І ось тепер нові подробиці. За даними звіту Reuters, на який посилається китайське джерело, Xiaomi веде переговори з Great Wall Motors з виробництва свого першого електромобіля. Причому переговори ці або знаходяться в завершальній фазі, або вже завершені, оскільки про співпрацю буде оголошено вже на наступному тижні. Не виключено, що Xiaomi це зробить на великому заході 29 березня.

На цій новині акції Xiaomi підросли на 6%. Очікується, що електромобіль (або електромобілі) Xiaomi будуть орієнтовані на масового користувача – приблизно як смартфони. Це означає, що вони виявляться дешевшими тих же Tesla Model 3 і перспективної Model 2. Great Wall активно консультує Xiaomi з різних питань розробки автомобіля, чого не робила ніколи і ні для кого.

У Great Wall є власний бренд електричних автомобілів – Ora. У 2019 компанія представила компактну модель R1 з запасом ходу 350 км і ціною всього лише 16 000 доларів. Не виключено, що напрацювання цієї та інших моделей Ora будуть використовуватися в авто Xiaomi, цінові орієнтири теж збігаються.