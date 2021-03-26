Компания Xiaomi зарегистрировала в местном патентном ведомстве новые торговые марки – Xiaomi Auto и Xiaomi Automobile.

И хотя сама по себе регистрация ничего не значит, появление этих данных на волне слухов о старте работ над собственными электромобилями заставляет думать, что компания всерьез взялась за новое для себя направление.

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Напомним, ровно неделю назад СМИ рапортовали о том, что работы над электромобилем Xiaomi стартуют в течение 1-2 месяцев (скорее всего, в апреле), а ответственным за проект назначен ветеран Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan), который стоял у истоков Xiaomi TV – самого прибыльного бизнеса после мобильных устройств. Ван Чуань уже якобы набирает персонал среди работников автомобильной сферы Китая.

И вот теперь новые подробности. По данным отчета Reuters, на который ссылается китайский источник, Xiaomi ведет переговоры с Great Wall Motors по производству своего первого электромобиля. Причем переговоры эти или находятся в завершающей фазе, или уже завершены, поскольку о сотрудничестве будет объявлено уже на следующей неделе. Не исключено, что Xiaomi это сделает на крупном мероприятии 29 марта.

На этой новости акции Xiaomi подросли на 6%. Ожидается, что электромобиль (или электромобили) Xiaomi будут ориентированы на массового пользователя – примерно как смартфоны. Это означает, что они окажутся дешевле тех же Tesla Model 3 и перспективной Model 2. Great Wall активно консультирует Xiaomi по различным вопросам разработки автомобиля, чего не делала никогда и ни для кого.

В Great Wall есть собственный бренд электрических автомобилей – Ora. В 2019 году компания представила компактную модель R1 с запасом хода 350 км и ценой всего лишь 16 тысяч долларов. Не исключено, что наработки этой и других моделей Ora будут использоваться в авто Xiaomi, ценовые ориентиры тоже совпадают.