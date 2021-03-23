Китайський виробник смартфонів Xiaomi вирішив поповнити лави виробників електромобілів, хоча тільки місяць тому компанія заявляла, що не планує займатися випуском автомобілів.

Як повідомляє ITHome, розробки почнуться протягом одного-двох місяців, а відповідальним за проект призначений співзасновник і директор зі стратегії Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan). На тлі цієї новини акції Xiaomi Group на Гонконгській біржі підросли на 2,6%.

Читайте також: Якщо у Apple та Xiaomi будуть електромобілі, Huawei також випустить свій

У компанію Ван Чуань прийшов у 2012 році на посаду глави департаменту з розробки телевізорів. Пізніше він працював у департаменті з кадрів центрального офісу Xiaomi в Китаї та у відділі великої побутової техніки. Саме завдяки Чуаню напрямок Xiaomi TV став найуспішнішим у компанії. У керівництві компанії впевнені, що досвід дозволить Xiaomi стати успішною на автомобільному ринку. Цікаво, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що автомобільний напрям очолить генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun).

За попередньою інформацією, Ван Чуань вже почав шукати співробітників із досвідом роботи в автомобілебудуванні від імені Xiaomi Group. Зокрема, кандидатів на ключові пости автомобільного підрозділу Xiaomi серед топ-менеджерів різних автомобільних компаній. Крім того, він вивчає технології і виробничі процеси.