Китайська компанія Huawei планує випускати електромобілі під власною маркою і може запустити перший вже цього року.

Чотири різних джерела повідомляють, що Huawei Technologies Co Ltd розглядає можливості для нових векторів бізнесу, оскільки американські санкції у відношенні китайських товарів “повільно душать” найбільшого у світі виробника телекомунікаційного обладнання. Автомобільний бізнес та сектор електрокарів, що продовжує зростати з року в рік, може стати порятунком для Huawei.

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Huawei веде переговори з державною компанією Changan Automobile та іншими виробниками автомобілів для використання їх автозаводів для виробництва своїх електромобілів. Huawei також веде переговори за тими ж напрямками із BluePark New Energy Technology – підрозділом автовиробника BAIC Group.

Цей план передбачає серйозне зміщення у напрямку бізнесу для Huawei, після майже двох років американських санкцій, які обмежили доступ до ключових ланцюгів поставок, змусивши китайську компанію продати частину свого бізнесу зі смартфонів, щоб зберегти бренд у живих.

Huawei потрапила до чорного списку Торгової адміністрації Трампа, через проблеми національної безпеки. Прогнози на найближче майбутнє для компанії невтішні, оскільки наступник Трампа навряд чи скасує заборонні санкції.

Представник Huawei заперечив плани компанії, щодо проектування електромобілів або виробництва автомобілів під брендом Huawei.

“Huawei не є виробником автомобілів. Однак завдяки ІКТ (інформаційно-комунікаційна технологія) ми прагнемо бути орієнтованим на цифрові автомобілі та нові компоненти, що дозволяє виробникам автомобілів будувати кращі транспортні засоби”.

Втім, подібні заяви не можуть озвучуватись раніше певного часу, оскільки впливають на ціни акцій, а відтак можуть стати причиною судових позовів. Apple та Xiaomi – інші гіганти споживчої електроніки, також не розголошують своїх планів відносно виробництва електрокарів під власними брендами, хоча численні витоки підтверджують, що обидві фірми активно працюють над такими проектами.

Незважаючи на ці заперечення, інсайдери повідомляють, що Huawei розпочала внутрішнє проектування електромобілів та зверталася до постачальників з метою офіційного запуску проекту вже цього року.

Фото: автомобільні проекти Huawei – розробка автомобільної електроніки та комунікацій / Huawei, BYD

Компанія також сформувала партнерські відносини з такими виробниками автомобілів, як Daimler AG, General Motors Co, Audi AG та SAIC Motor, щоб спільно розробляти інтелектуальні технології для авто. Починаючи з 2018 року компанія залучає до роботи інженерів для технологій, пов'язаних з авто. Лише цього тижня Huawei отримала принаймні чотири патенти, що стосуються електромобілів, включаючи методи зарядки між електричними транспортними засобами та перевірку стану акумулятора.

Акції компанії Changan подорожчали на 8% після того, як агентство Reuters повідомило про можливість виробництва автомобілів для Huawei. Акції BluePark підскочили до максимального щоденного ліміту 10%.