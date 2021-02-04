Агрегатор таксі DiDi може почати роботу вже в 2021 році.

З минулого року китайський агрегатор таксі та спільних поїздок DiDi почав збирати команду для запуску сервісу в Україні, повідомляє AIN. Поки що точної дати запуску сервісу нема, однак відомо, що це станеться вже у поточному, 2021 році.

Якщо це станеться, в нашій країні DiDi стане четвертим великим сервісом після Uklon, Uber та Bolt.

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Прихід на ринок нового сильного конкурента може серйозно вплинути на ринок таксі. Як правило, старт подібного проекту супроводжується серйозним демпінгом. Наприклад, влітку минулого року DiDi ввійшла на ринок Росії з Казані, де за короткий час стала другим за об'ємом послуг агрегатором таксі. Компанія надає привабливі пропозиції як для водіїв (5% комісії замість 17-23% у конкурентів, цілодобова підтримка за телефоном), так і для пасажирів (безкоштовні поїздки в перші дні та суттєві знижки в наступні, “тривожна кнопка” в додатку).

Конкуренції з DiDi в Китаї не витримав навіть американський Uber, якому довелось продати частку своєї компанії в Піднебесній.

Довідка Авто24

DiDi – один з лідерів послуг виклику таксі в смартфоні у світі, особливо велика база клієнтів у них в Китаї. Загальна аудиторія сервісу – понад 450 млн користувачів, до сервісу підключено кілька мільйонів водіїв. Також DiDi відома прокатом велосипедів, у неї є автобусні маршрути та сервіс спільного користування автомобілями.