Пандемія стала причиною масового зниження попита на кеби.

З червня по листопад кожне п'яте лондонське таксі вивезли з доріг Лондона та помістили на різні стоянки. Причина - відсутність пасажирів під час пандемії коронавірусу.

Хоча офіційна стаститка не така страшна - кількість транспортних засобів за цей час зменшилася з 18900 до 15000 машин. Натомість Асоціація ліцензованих таксистів (LTDA) заявляє, що лише 20% водіїв все ще виїжджають на роботу в столиці Великобританії. Деякі водії продають свої таксі значно нижче ринкової вартості, щоб прожити наступні кілька місяців.

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Втім, наявні на маршруті машини обслуговують дуже мало пасажирів та ледве заробляють собі на зарплату. Генеральний секретар LTDA Стів МакНамара заявив, що таксисти в Лондоні мають "голодну зарплату", приблизно на чверті норми.

Фото: Dan Kitwood

Фірми, що орендують машини таксі, наймають цілі поля та автостоянки для зберігання непотрібних транспортних засобів. Наприклад, одна з фірм таксі використовує ділянку сільськогосподарських угідь в Еппінг Форесті, Ессекс, для зберігання близько 220 авто. Фірма з прокату таксі "Шербет Лондон" заявляє, що зараз на полях утримують 2000 лондонських таксі.