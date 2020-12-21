Пандемия стала причиной массового снижения спроса на кэбы.

С июня по ноябрь каждое пятое лондонское такси вывезли с дорог Лондона и поместили на различные стоянки. Причина – отсутствие пассажиров во время пандемии коронавируса.

Хотя официальная статистика не такая страшная – количество транспортных средств за это время уменьшилось с 18900 до 15000 машин. Вместо этого Ассоциация лицензированных таксистов (LTDA) заявляет, что только 20% водителей все еще выезжают на работу в столице Великобритании. Некоторые водители продают свои такси значительно ниже рыночной стоимости, чтобы прожить следующие несколько месяцев.

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Впрочем, имеющиеся на маршруте машины обслуживают очень мало пассажиров и еле зарабатывают себе на зарплату. Генеральный секретарь LTDA Стив МакНамара заявил, что таксисты в Лондоне имеют "голодную зарплату", примерно на четверти нормы.

Фото: Dan Kitwood

Фирмы, арендующие машины такси, нанимают целые поля и автостоянки для хранения ненужных транспортных средств. Например, одна из фирм такси использует участок сельскохозяйственных угодий в Эппинг Форесте, Эссекс, для хранения около 220 такси. Фирма по прокату такси "Шербет Лондон" заявляет, что сейчас на полях удерживают 2000 лондонских такси.