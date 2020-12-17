Их и впрямь много.

Для работы в самой престижной и дорогой категории Uber Black киевский таксист приобрел себе в кредит Tesla Model S 2013 года изготовления. Параллельно с работой он ведет видеоблог, в котором рассказывает об автомобиле, бизнесе на такси и тому подобном. В последнее время применяемая Tesla приносит владельцу много неприятностей. О них он рассказал в своем блоге.

В частности, известная проблема старых Tesla Model S – ручки дверцы, которые так эффектно высовываются для отпирания, порой заедают. Особенно в мороз – открыть дверь нереально.

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Стеклоподъемники в морозы также могут замерзнуть и сломаться – ведь здесь безрамочные двери, а стеклоподъемники задействованы постоянно.

Световые приборы ненадежны. Светодиоды перегорают, а задние фонари запотевают.

Шумоизоляция на Tesla Model S, которая стоила за 100 тысяч долларов, неудовлетворительна – ей далеко до премиальных авто современности.

Салон выглядит неплохо, особенно в светлом цвете, но некоторые пластиковые детали сделаны из дешевого материала и со временем начинают скрипеть.

Два огромных дисплея – на панели приборов и планшет – со временем начинают "течь" по бокам, а затем выходят из строя.

Колеса у Tesla Model S разновелики спереди и сзади. Например, сзади стоят 19-дюймовые, на которые можно установить лишь низкопрофильную резину. Из-за этого авто достаточно жесткое на наших дорогах. Меньшие по размеру диски поставить нельзя из-за огромных тормозных суппортов.

Двигатель заднеприводной 90-киловаттной версии Performance очень мощный, но довольно быстро выходит из строя.

Подвеска пневматическая, однако требует дорогостоящего ремонта.

Есть и другие "мелкие" недостатки, из-за которых владельцу нужно постоянно возить авто на сервис. Причем сервис должен быть специализированный, ведь авто очень сложное технически. Поэтому стоимость работы на таких СТО выше средней.

Несмотря на эти недостатки, киевский таксист не собирается пересаживаться на авто с ДВС.

Смотрите видео о недостатках Tesla Model S:

Напомним, что в Нью-Йорке таксист ездит на Tesla Model 3.