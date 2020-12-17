Їх і справді багато.

Для роботи у найпрестижнішій та найдорожчій категорії Uber Black київський таксист придбав собі в кредит Tesla Model S 2013 року виготовлення. Паралельно з роботою він веде відеоблог, в якому розповідає про автомобіль, бізнеc на таксі тощо. Останнім часом вживана Tesla приносить власнику багато неприємностей. Про них він розповів у своєму блозі.

Зокрема, відома проблема старих Tesla Model S - ручки дверцят, які так ефектно висовуються для відмикання, деколи заїдають. Особливо в мороз – відчинити двері нереально.

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Склопідйомники в морози також можуть замерзнути та зламатися – адже тут безрамкові двері, а склопідйомники задіяні постійно.

Світлові прилади ненадійні. Світлодіоди перегорають, а задні ліхтахі запотівають.

Шумоізоляція на Tesla Model S, яка новою коштувала за 100 тисяч доларів, незадовільна – їй далеко до преміальних авто сучасності.

Салон виглядає непогано, особливо в світлому кольорі, але деякі пластикові деталі зроблені з дешевого матеріалу та з часом починають скрипіти.

Два величезні дисплеї – на панелі приладів на планшет – з часом починають "текти" по боках, а потім виходять з ладу.

Колеса в Tesla Model S різновеликі спереду та ззаду. Наприклад, ззаду стоять 19-дюймові, на які можна встановити лише низькопрофільну гуму. Через це авто досить жорстке на наших дорогах. Менші за розміром диски поставити не можна через величезні гальмівні суппорти.

Двигун задньоприводної 90-кіловатної версії Performance дуже потужний, але досить швидко виходить з ладу.

Підвіска пневматична, однак потребує дорогого ремонту.

Є і інші "дрібні" недоліки, через які власнику потрібно постійно возити авто на сервіс. Причому сервіс має бути спеціалізований, адже авто дуже складне технічно. Тому вартість роботи на таких СТО вищий за середній.

Незважаючи на ці недоліки, київський таксист не збирається пересідати на авто з ДВЗ.

Дивіться відео про недоліки Tesla Model S:

Нагадаємо, що в Нью-Йорку таксист їздить на Tesla Model 3.