Агрегатор такси DiDi может начать работу уже в 2021 году.

С прошлого года китайский агрегатор такси и совместных поездок DiDi начал собирать команду для запуска сервиса в Украине, сообщает AIN. Пока точной даты запуска сервиса нету, однако известно, что это произойдет уже в текущем, 2021 году.

Если это произойдет, в нашей стране DiDi станет четвертым крупным сервисом после Uklon, Uber и Bolt.

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Приход на рынок нового сильного конкурента может серьезно повлиять на рынок такси. Как правило, старт подобного проекта сопровождается серьезным демпингом. Например, летом прошлого года DiDi вошла на рынок России из Казани, где за короткое время стала вторым по объему услуг агрегатором такси. Компания предоставляет привлекательные предложения как для водителей (5% комиссии вместо 17-23% у конкурентов, круглосуточная поддержка по телефону), так и для пассажиров (бесплатные поездки в первые дни и существенные скидки в последующие, "тревожная кнопка" в приложении).

Конкуренции с DiDi в Китае не выдержал даже американский Uber, которому пришлось продать часть своей компании в Поднебесной.

Справка Авто24

DiDi – один из лидеров услуг вызова такси в смартфоне в мире, особенно большая база клиентов у них в Китае. Общая аудитория сервиса – более 450 млн пользователей, к сервису подключено несколько миллионов водителей. Также DiDi известна прокатом велосипедов, у нее есть автобусные маршруты и сервис общего пользования автомобилями.