Китайський виробник електроніки Xiaomi в даний час працює над довгостроковим планом, який дозволить компанії вступити в автомобільну промисловість у ролі автовиробника, стверджують місцеві ЗМІ.

Китайська корпорація Xiaomi, заснована у 2010 році, кілька останніх років придивляється до нового бізнесу – автомобільного. Будувати “гаджети на колесах” компанія вчилась на електроскутерах і моноколесах, а у 2019 році інвестувала сотні мільйонів доларів в китайського виробника електрокарів XPeng Motors, є великим інвестором іншого місцевого автобренду NIO. А нещодавно місцеві ЗМІ повідомили про те, що кінцевою метою Xiaomi є виробництво електромобіля.

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Скільки чекати появи “Mi Car” – поки не ясно, але китайське видання LatePost вказує, що проект все ще перебуває на початковій стадії. Також не уточнюється, йде мова про авто під власним брендом і власними силами, випуск Mi Car на потужностях іншого виробника чи навпаки – виробництво електромобілів для іншого бренду, того ж XPeng.

Однак у звіті вказується, що над проектом зараз працюють під пильним наглядом Лей Цзюнь, засновника та генерального директора компанії, що свідчить про те, що “Сяомі” вважає виготовлення електромобіля важливим проектом у довгостроковій перспективі.

Цікаво, що у 2018 році компанія вже розробила прототип під назвою Micar, намагаючись протестувати технологію виробництва електромобілів. У публікаціях місцевих ЗМІ також згадується зустріч гендиректорів Xiaomi та Tesla, на якій обговорювалась можливість виробництва електромобілів, але решта деталей розмови так і залишилась в таємниці.

Хоча Xiaomi цілком могла б стати виробником для цих компаній, вона також може запустити власний електромобіль, таким чином слідуючи за Apple, американським технічним гігантом, який зараз працює над Apple Car. Наразі Apple шукає партнера для виробництва Apple Car, після невдалих перемовин з Hyundai та Nissan.

Xiaomi, яка вважається одним із конкурентів Apple на ринку смартфонів, швидше за все, об'єднає зусилля з якимось китайським автовиробником, якщо в планах справді є випуск власного електромобіля. Але враховуючи, що проект все ще перебуває на початковій стадії, до всіх деталей слід ставитися скептично, принаймні до тих пір, поки Xiaomi офіційно не підтвердить план виробництва електромобіля.

Рендери електричного Xiaomi City Car від незалежного дизайнера (не має відношення до Xiaomi) / behance/Sangmin Lee