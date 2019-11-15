Також компанії домовились про стратегічне партнерство у розробці майбутніх моделей.

Компанія XPeng Motors оголосила про завершення чергового раунду залучення коштів та контракт про стратегічне партнерство з виробником споживчої електроніки Xiaomi.

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Інвесторами XPeng Motors вже є такі гіганти, як Alibaba, Foxconn, China Merchants Bank, China CITIC Bank та HSBC. Загальна сума, отриманих від кількох інвесторів коштів, склала 400 мільйонів доларів, однак яка частка від цієї суми надійшла від Xiaomi – не повідомляється. Також електромобільний стартап не розкриває данних про нинішній об’єм капіталізації, однак незалежні джерела повідомляють, що наразі компанія коштує значно більше, ніж у серпні минулого року, коли вона оцінювалась у 25 мільярдів юанів (3,5 млрд доларів).

Фото: XPeng P7 / XPeng Motors

Засновник фірми Xiaomi – Лей Цзюнь, раніше вже інвестував у XPeng в приватному порядку. Зараз же він зміг домовитись з Хе Сяопенем не лише про фінансову підтримку, а й технічну взаємодію між двома компаніями. Так, Xiaomi допоможе електрокарам XPeng з програмним забезпеченням та системами бездротового зв’язку.

Фото: XPeng G3 / XPeng Motors

Наразі у XPeng Motors є лише одна модель – електричний кросовер G3, котрий почали продавати у грудні 2018 і до червня нинішнього року реалізували більше 10 тисяч машин, а також провести модернізацію зі збільшенням запасу ходу до 520 км (NEDC). Навесні наступного року XPeng планує вивести на ринок електричний седан P7.

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