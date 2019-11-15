Также компании договорились о стратегическом партнерстве в разработке будущих моделей.

Компания XPeng Motors объявила о завершении очередного раунда привлечения средств и контракте о стратегическом партнерстве с производителем потребительской электроники Xiaomi.

Также интересно: Первым китайским электрокаром в Европе кроссовер будет Aiways U5 за 25 тысяч евро

Инвесторами XPeng Motors уже являются такие гиганты, как Alibaba, Foxconn, China Merchants Bank, China CITIC Bank и HSBC. Общая сумма, полученных от нескольких инвесторов средств, составила 400 миллионов долларов, однако какая доля от этой суммы поступила от Xiaomi – не сообщается. Также электромобильный стартап не раскрывает данных о нынешнем объеме капитализации, однако независимые источники сообщают, что компания стоит значительно больше, чем в августе прошлого года, когда она оценивалась в 25 миллиардов юаней (3,5 млрд долларов).

Фото: XPeng P7 / XPeng Motors

Основатель фирмы Xiaomi – Лей Цзюнь, ранее уже инвестировал в XPeng в частном порядке. Сейчас же он смог договориться с Хэ Сяопенем не только о финансовой поддержке, но и техническом взаимодействии между двумя компаниями. Так, Xiaomi поможет электрокарам XPeng с программным обеспечением и системами беспроводной связи.

Фото: XPeng G3 / XPeng Motors

Сейчас в XPeng Motors есть только одна модель – электрический кроссовер G3, который начали продавать в декабре 2018 и до июня нынешнего года реализовали более 10 тысяч машин, а также провести модернизацию с увеличением запаса хода до 520 км (NEDC). Весной следующего года XPeng планирует вывести на рынок электрический седан P7.

Также интересно: Илон Маск решил строить европейскую Гигафабрику Tesla в Берлине