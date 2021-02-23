Китайский производитель электроники Xiaomi в настоящее время работает над долгосрочным планом, который позволит войти в автомобильную промышленность в роли автопроизводителя.

Китайская корпорация Xiaomi, основанная в 2010 году, несколько последних лет присматривается к новому бизнесу – автомобильному. Строить “гаджеты на колесах” компания училась на электроскутерах и моноколесах, а в 2019 году инвестировала сотни миллионов долларов в китайского производителя электрокаров XPeng Motors, является крупным инвестором другого местного автобренда NIO. А недавно местные СМИ сообщили о том, что конечной целью Xiaomi является производство электромобиля.

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Сколько ждать появления “Mi Car” – пока не ясно, но китайское издание LatePost указывает, что проект все еще находится на начальной стадии. Также не уточняется, идет ли речь об авто под собственным брендом и собственными силами, выпуске Mi Car на мощностях другого производителя или наоборот – производство электромобилей для другого бренда, того же XPeng.

Однако в отчете указывается, что над проектом сейчас работают под пристальным надзором Лей Цзюнь, основателя и генерального директора компании, что свидетельствует о том, что “Сяоми” считает изготовления электромобиля важным проектом в долгосрочной перспективе.

Интересно, что в 2018 году компания уже разработала прототип под названием Micar, пытаясь протестировать технологию производства электромобилей. В публикациях местных СМИ также упоминается встреча гендиректоров Xiaomi и Tesla, на которой обсуждалась возможность производства электромобилей, но остальные детали разговора так и осталась в тайне.

Хотя Xiaomi вполне могла бы стать производителем для этих компаний, она также может запустить собственный электромобиль, таким образом следуя за Apple, американским техническим гигантом, который сейчас работает над Apple Car. Сейчас Apple ищет партнера для производства Apple Car, после неудачных переговоров с Hyundai и Nissan.

Xiaomi, которая считается одним из конкурентов Apple на рынке смартфонов, скорее всего, объединит усилия с неким китайским автопроизводителем, если в планах действительно есть выпуск собственного электромобиля. Но учитывая, что проект все еще находится на начальной стадии, ко всем деталям следует относиться скептически, по крайней мере до тех пор, пока Xiaomi официально не подтвердит план производства электромобиля.

Рендеры электрического Xiaomi City Car от независимого дизайнера (не имеет отношения к Xiaomi) / behance/Sangmin Lee