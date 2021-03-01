Китайская компания Huawei планирует выпускать электромобили под собственной маркой и может запустить первый уже в этом году.

Четыре разных источника сообщают, что Huawei Technologies Co Ltd рассматривает возможности для новых векторов бизнеса, поскольку американские санкции в отношении китайских товаров “медленно душат” крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования. Автомобильный бизнес и сектор электрокаров, что продолжает расти из года в год, может стать спасением для Huawei.

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Huawei ведет переговоры с государственной компанией Changan Automobile и другими производителями автомобилей для использования их автозаводов для производства своих электромобилей. Huawei также ведет переговоры по тем же направлениям с BluePark New Energy Technology – подразделением автопроизводителя BAIC Group.

Этот план предусматривает серьезное смещение в направлении бизнеса для Huawei, после почти двух лет американских санкций, которые ограничили доступ к ключевым цепей поставок, заставив китайскую компанию продать часть своего бизнеса со смартфонов, чтобы сохранить бренд в живых.

Huawei попала в черный список торговой администрации Трампа, из-за проблем национальной безопасности. Прогнозы на ближайшее будущее для компании неутешительны, поскольку преемник Трампа вряд ли отменит запретительные санкции.

Представитель Huawei опроверг планы компании, по проектированию электромобилей или производству автомобилей под брендом Huawei.

"Huawei не является производителем автомобилей. Однако благодаря ИКТ (информационно-коммуникационная технология) мы стремимся быть ориентированным на цифровые автомобили и новые компоненты, что позволяет производителям автомобилей строить лучшие транспортные средства”.

Впрочем, подобные заявления не могут озвучиваться раньше определенного времени, поскольку влияют на цены акций, а следовательно могут стать причиной судебных исков. Apple и Xiaomi – другие гиганты потребительской электроники, также не разглашают своих планов относительно производства электрокаров под собственными брендами, хотя многочисленные утечки подтверждают, что обе фирмы активно работают над такими проектами.

Несмотря на эти возражения, инсайдеры сообщают, что Huawei начала внутреннее проектирование электромобилей и обращалась к поставщикам с целью официального запуска проекта уже в этом году.

Фото: автомобильные проекты Huawei – разработка автомобильной электроники и коммуникаций / Huawei, BYD

Компания также сформировала партнерские отношения с такими производителями автомобилей, как Daimler AG, General Motors Co, Audi AG и SAIC Motor, чтобы совместно разрабатывать интеллектуальные технологии для авто. Начиная с 2018 года компания привлекает к работе инженеров для технологий, связанных с авто. Только на этой неделе Huawei получила по крайней мере четыре патента на электромобили, включая методы зарядки между электрическими транспортными средствами и проверку состояния батареи.

Акции компании Changan подорожали на 8% после того, как агентство Reuters сообщило о возможности производства автомобилей для Huawei. Акции BluePark подскочили до максимального ежедневного лимита 10%.