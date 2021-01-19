Слайди з презентації глобальної стратегії Групи Renault показують план випуску нових моделей протягом найближчих років.

Стратегія Renault до 2025 року передбачає наполеонівські плани з реструктуризації та ремаркетингу, тотальну електрифікацію та зміну орієнтиру з обсягів на прибутковість.

Також цікаво: Російська компанія хоче привласнити логотип Tesla

За планом Renaulution, ключовим аспектом стратегії є прибутковість усієї продуктової лінійки. Задля цього буде проведена масштабна трансформація модельної гами з орієнтацією на електрокари. Новинки охоплюють класи від B до D, а також легкий комерційний транспорт.

Найближчі прем’ери – компактний автомобіль B-сегменту та фургон, які повинні з’явитись у першій половині цього року. На слайді інфографіки жовтим показано моделі домашнього виробництва, а сірим – зарубіжного.



Власне, Renault, планує у найближчі п’ять років поповнити лінійку майже двома десятками новинок, сім з яких будуть електричними або електрифікованими. Серед них і реінкарнований Renault 5.

В окремий підрозділ виведено бізнес, пов’язаний з “новою мобільністю” – Mobilize матиме власну лінійку машин, в тому числі електрокарів, розроблених спеціально під каршерінг, підписку чи лізинг.

А бренд Alpine об'єднає автомобілі Alpine, Renault Sport та Renault Sport Racing в повноцінне, нове “розумне” підприємство зі спеціалізацією на розробці ексклюзивних і інноваційних спортивних автомобілів. У бренду Alpine буде три електрокари, розробка яких ведеться спільно з Lotus.

Фото: Dacia Bigster Concept, Renault 5 Prototype, Mobilize EZ-1 Prototype, болід A521 / Groupe Renault

Нарешті, Dacia та Lada у Групі вирішили об’єднати в технічій синергії, оскільки обидва бренди мають схожу філософію – доступні масові автомобілі з доброю прохідністю на бездоріжжі. Позашляховики та легкові моделі обох брендів матимуть уніфіковані компоненти, аби зберегти привабливі ціни. Головна прем’єра для Dacia – великий семимісний позашляховик Bigster.

А для бренду Lada знаковим стане нове покоління класичного позашляховика “Нива”. Втім, з’явиться нова Lada Niva не раніше 2024 року.