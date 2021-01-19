Слайды из презентации глобальной стратегии Группы Renault показывают план выпуска новых моделей в течение ближайших лет.

Стратегия Renault до 2025 года предусматривает наполеоновские планы по реструктуризации и ремаркетинга, тотальной электрификации и изменении ориентира с объемов на доходность.

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По плану Renaulution, ключевым аспектом стратегии является прибыльность всей продуктовой линейки. Для этого будет проведена масштабная трансформация модельной гаммы с ориентацией на электрокары. Новинки охватывают классы от B до D, а также легкий коммерческий транспорт.

Ближайшие премьеры – компактный автомобиль B-сегмента и фургон, которые должны появиться в первой половине этого года. На слайде инфографики желтым показаны модели домашнего производства, а серым – зарубежного.

Собственно, Renault, планирует в ближайшие пять лет пополнить линейку почти двумя десятками новинок, семь из которых будут электрическими или электрифицированными. Среди них и реинкарнированный Renault 5.

В отдельный раздел выведен бизнес, связанный с “новой мобильностью” – Mobilize будет иметь собственную линейку машин, в том числе электрокаров, разработанных специально под каршеринг, подписку или лизинг.

А бренд Alpine объединит автомобили Alpine, Renault Sport и Renault Sport Racing в полноценное, новое “умное” предприятие со специализацией на разработке эксклюзивных и инновационных спортивных автомобилей. У бренда Alpine будет три электрокара, разработка которых ведется совместно с Lotus.

Фото: Dacia Bigster Concept, Renault 5 Prototype, Mobilize EZ-1 Prototype, болід A521 / Groupe Renault

Наконец, Dacia и Lada в группе решили объединить в технической синергии, поскольку оба бренда имеют схожую философию – доступны массовые автомобили с хорошей проходимостью на бездорожье. Внедорожники и легковые модели обоих брендов будут иметь унифицированные компоненты, чтобы сохранить привлекательные цены. Главная премьера для Dacia – большой семиместный внедорожник Bigster.

А для бренда Lada знаковым станет новое поколение классического внедорожника “Нива”. Впрочем, появится новая Lada Niva не раньше 2024 года.