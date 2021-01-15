Группа Renault, которой принадлежит бренд Lada, представила тизеры будущего внедорожника, который будет иметь общую платформу и агрегаты с машинами марки Dacia.

Классическая “Нива”, еще советской разработки, наконец сменит поколение, благодаря масштабной стратегии изменений ”Ренолюция”. Впрочем, модернизации машины, выпускаемой с 1977 года, придется подождать еще немного – до 2024 года.

Также интересно: Jeep представил удлиненный Grand Cherokee L с тремя рядами кресел

Новая “Нива” или Lada Niva имеет современный дизайн, в котором выразительно очерчен классический внедорожник. Характерное размещение и форма фар обыгрываются с помощью светодиодных лент. Ручки задних дверей скрыты, что придает силуэту четырехдверного автомобиля вид двухдверки.

Niva 2024 разделит платформу CMF-B с новыми Logan 2021 и Nissan Juke второго поколения. Характеристики внедорожника пока не называются, как и ориентировочная цена.

По глобальному плану Renaulution, до 2025 года Renault Group подготовит четыре новые модели “Лады”, причем все они будут унифицированы с машинами бренда Dacia.

​​​​

Стоит отметить, что в России недавно дебютировала Lada Niva Travel – перелицованный Chevrolet Niva с дизайном передней части в стиле Toyota RAV4.