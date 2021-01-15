Група Renault, якій належить бренд Lada, представила тізери майбутнього позашляховика, який матиме спільну платформу та агрегати з машинами марки Dacia.

Класична “Нива”, ще радянської розробки, нарешті змінить покоління, завдяки масштабній стратегії змін “Ренолюція”. Втім, модернізації машини, що випускається з 1977 року, доведеться почекати ще трохи – до 2024 року.

Також цікаво: Jeep представив подовжений Grand Cherokee L з трьома рядами крісел

Нова “Нива” чи Lada Niva має сучасний дизайн у якому виразно окреслений класичний позашляховик. Характерне розміщення та форма фар обігруються за допомогою світлодіодних стрічок. Ручки задніх дверей приховані, що надає силуету чотиридверного автомобіля вигляд дводверки.

Niva 2024 розділить платформу CMF-B з новими Logan 2021 та Nissan Juke другого покоління. Характеристики позашляховика поки не називаються, як орієнтовна ціна.

За глобальним планом Renaulution, до 2025 року Renault Group підготує чотири нові моделі “Лади”, причому всі вони будуть будуть уніфіковані з машинами бренду Dacia.

​​​​

Варто зазначити, що в Росії нещодавно дебютувала Lada Niva Travel – перелицьований Chevrolet Niva з дизайном передньої частини у стилі Toyota RAV4.