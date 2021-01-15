Производитель систем отопления подал заявку на регистрацию товарного знака, который почти идентичен логотипу Tesla.

Российская компания "Тульские горелки “подала заявку на регистрацию товарного знака в ведомство “Роспатент”, сообщает Motor.

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Заявка на регистрацию товарного знака компании “Тульские горелки” была подана в конце декабря. Логотип практически полностью копирует эмблему компании Илона Маска, за исключением того, что вертикальная часть знака разделена линией. По словам представителей российского бренда, никаких проблем при подаче заявки у них не возникло, поскольку свой торговый знак они регистрируют в другой сфере деятельности.

Если торговый знак зарегистрируют, то в России будут выпускать горелки для котлов, зажигалки, радиаторы отопления, а также камины, ковры с подогревом и другое теплооборудование под логотипом Tesla.



Фото: оригинальный логотип компании Tesla Motors / Tesla

Компания Tesla зарегистрировала свой логотип в России в 2018 году. Торговый знак позволяет бренду Tesla продавать в РФ солнечные батареи, а также заниматься их установкой и обслуживанием. Кроме того, с 2015 года компания ожидает регистрации в Роспатенте логотипа для продажи и обслуживания автомобилей. Однако данную заявку российское ведомство пока не зарегистрировало.

Фото: логотип тульской компании / Motor/ФИПС