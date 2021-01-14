Бортовая электроника машины идентифицировала невидимый человеческому глазу объект.

Мистическое видео распространил в Twitter пользователь Ovidiu Maciuc.

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Даже самая современная передовая электроника не избавлена от “глюков” и “багов” – технических сбоев и программных ошибок. Так, в середине декабря электрокар Tesla Model S начал самовольно ускоряться и въехал в стену, едва не убив своего владельца. Причины такого поведения электромобиля до сих пор выясняются. А тем временем электроника Tesla становится все более загадочной.

На опубликованном видео владелец Tesla снимает бортовой компьютер своего электрокара. В какой-то момент электронная система предупреждения столкновений отображает на мониторе силуэт человека, находящегося рядом с машиной. Владелец электромобиля наводит камеру на обстановку вокруг и оказывается, что автомобиль стоит на кладбище, а рядом – ни души. Через мгновение загадочный силуэт резко двинулся в сторону от машины и исчез с радара. Сам автомобиль все время стоял неподвижно.