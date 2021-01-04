Компания Tesla запустила крупнейшую в мире "заправку" для электрокаров в китайском городе Шанхай. На одной площадке расположены 72 зарядные стойки.

Шанхайские "Суперчарджеры" находятся в помещении, в отличие от 56 стоек под открытым небом, которые недавно начали работать в Калифорнии. Видео от @JayinShanghai в Twitter дает возможность оценить масштаб электрозарядной станции.

Смотрите также: Китайские машины российского производства самовольно загораются: видео

Свежеоткрытая станция расположена в Международном центре Цзинььань в центральном деловом и коммерческом районе Шанхая. По данным автора видео, все 72 киоска используют зарядные устройства типа V2 с максимальной мощностью зарядки до 150 кВт. В Калифорнии же установлены 56 зарядок типа V3 с пропускной способностью в 250 кВт. Это означает, что водителям в Шанхае придется подождать немного дольше, по сравнению с американскими коллегами. Зарядку типа V3 поддерживают только Tesla Model 3 и Model Y.

Tesla поставила на китайский рынок уже более 20 тысяч электромобилей Model 3 местного производства, что делает его ключевым рынком для компании. Gigafactory 3 в Шанхае производит электрокары не только для Китая, но и для Европы и других рынков.