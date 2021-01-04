Компанія Tesla запустила найбільшу в світі "заправку" для електрокарів у китайському місті Шанхай. На одному майданчику розташовано 72 зарядних стійки.

Шанхайські “Суперчарджери” знаходяться в приміщенні, на відміну від 56 стійок під відкритим небом, які нещодавно почали працювати у Каліфорнії. Відео від @JayinShanghai у Twitter дає можливість оцінити масштаб електрозарядної станції.

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Нововідкрита станція розташована в Міжнародному центрі Цзінь’ань у центральному діловому та комерційному районі Шанхаю. За даними автора відео, всі 72 кіоски використовують зарядні пристрої типу V2 з максимальною потужністю зарядки до 150 кВт. У Каліфорнії ж встановлено 56 зарядок типу V3 з пропускною здатністю у 250 кВт. Це означає, що водіям у Шанхаї доведеться почекати трохи довше, порівняно з американськими колегами. Зарядку типу V3 підтримують лише Tesla Model 3 та Model Y.

Tesla поставила на китайський ринок вже понад 20 000 електромобілів Model 3 місцевого виробництва, що робить його ключовим ринком для компанії. Gigafactory 3 в Шанхаї виробляє електрокари не лише для Китаю, але й для Європи та інших ринків.