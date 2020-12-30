Зафіксовано вже принаймні 5 таких випадків і всі - з автомобілями марки Haval.

В усіх зареєстрованих випадках самозаймання фігурують автомобілі Haval, зібрані на російському заводі у місті Тула. І щоразу це траплялось за однакових обставин – машини знаходились на вулиці в сильний мороз.

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В усіх повідомленнях про самозаймання фігурують моделі Haval F7 та F7x, які в Україні не продаються. Усі машини були не старші одного року, мали невеликий пробіг та відмінний технічний стан.

Причини самовільного загоряння китайських кросоверів російського виробництва поки не ясні. У прес-службі російського представництва автовиробника на запит одного з клієнтів відповіли, що компанія проводить відповідні перевірки і буде тримати в курсі подій всіх постраждалих. Однак більш конкретних коментарів поки не дають.

На даний момент відомо, що займання відбувається на сильному морозі до мінус 40 градусів, а географія подій обмежується Сибіром. Так, перший випадок самозаймання Haval F7x зафіксували 26 грудня в Нижньовартовську. У той же день інформація про аналогічний інцидент надійшла з Нафтоюганська, а ще через два дні на форумі власників Haval про схожий випадок розповів інший автомобіліст, машина якого спалахнула 25 числа. Останній зафіксований інцидент трапився у Сургуті.



За деякими даними, епіцентр загоряння знаходиться в задній частині, під кузовом. За повідомленнями деяких постраждалих, їх машини стояли на автозапуску, який спрацьовує, коли температура двигуна опускається нижче вказаного значення. Ще один з водіїв згорілих Haval розповів, що незадовго до загоряння авто він відчув у салоні запах бензину, але не надав цьому значення. Пізніше виявилося, що в шлангу поруч з паливним фільтром утворилась тріщина, звідки виливалося пальне.