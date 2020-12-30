Зафиксировано уже по крайней мере 5 таких случаев и все с автомобилями марки Haval.

Во всех зарегистрированных случаях самовозгорания фигурируют автомобили Haval, собранные на российском заводе в городе Туле. И каждый раз это случалось при одинаковых обстоятельствах – машины находились на улице в сильный мороз.

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Во всех сообщениях о самовозгорании фигурируют модели Haval F7 и F7x, которые в Украине не продаются. Все машины были не старше одного года, имели небольшой пробег и отличное техническое состояние.

Причины самовольного возгорания китайских кроссоверов российского производства пока не ясны. В пресс-службе российского представительства автопроизводителя на запрос одного из клиентов ответили, что компания проводит соответствующие проверки и будет держать в курсе событий всех пострадавших. Однако более конкретных комментариев пока не дают.

На данный момент известно, что возгорание происходит на сильном морозе до минус 40 градусов, а география событий ограничивается Сибирью. Так, первый случай самовозгорания Haval F7x зафиксировали 26 декабря в Нижневартовске. В тот же день информация об аналогичном инциденте поступила из Нефтеюганска, а еще через два дня на форуме владельцев Haval о похожем случае рассказал другой автомобилист, машина которого загорелась 25 числа. Последний зафиксированный инцидент произошел в Сургуте.



По некоторым данным, эпицентр возгорания находится в задней части под кузовом. По сообщениям некоторых пострадавших, их машины стояли на автозапуске, который срабатывает, когда температура двигателя опускается ниже указанного значения. Еще один из водителей сгоревших Haval рассказал, что незадолго до возгорания авто он почувствовал в салоне запах бензина, но не придал этому значения. Позже оказалось, что в шланге рядом с топливным фильтром образовалась трещина, откуда выливалось горючее.